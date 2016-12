Piombino semi isolata per colpa degli incendi

foto LaPresse 23:58 - Grave incendio nei pressi di Piombino (Livorno) dove le fiamme partite da alcuni ettari di terreno incolto, hanno minacciato un'area industriale attaccando i capannoni e isolato la città a causa delle fiamme lungo l'unica strada di accesso. Il fumo ha paralizzato il traffico sulle strade e creato disagi alle ferrovie. Inoltre due vigili del fuoco sono rimasti intossicati. - Grave incendio nei pressi di Piombino (Livorno) dove le fiamme partite da alcuni ettari di terreno incolto, hanno minacciato un'area industriale attaccando i capannoni e isolato la città a causa delle fiamme lungo l'unica strada di accesso. Il fumo ha paralizzato il traffico sulle strade e creato disagi alle ferrovie. Inoltre due vigili del fuoco sono rimasti intossicati.

Lunghe code in uscita dalla città anche perché il fumo ha ostacolato i veicoli provenienti o diretti al porto per gli imbarchi sui traghetti. Anche la circolazione ferroviaria è stata ridotta con chiusura temporanea della stazione.



L'incendio ha riguardato inizialmente alcuni ettari di sterpaglie ma poi si è propagato a capannoni industriali, distruggendone completamente anche uno, e finendo per estendersi ad oltre 10 ettari di terreno. I vigili del fuoco tra l'altro hanno cercatdo di raffreddare numerose bombole di gas gpl di un magazzino-cantiere di materiali edili, per il rischio di esplosione. Impegnati diversi mezzi dei vigili del fuoco, da Livorno, Pisa, Lucca, Massa e Grosseto, insieme a elicotteri e volontari. Tante le chiamate al 118. La viabilita' per Piombino è stata parzialmente riaperta in serata ma la città è ancora semi-isolata. Evacuate anche stalle con animali.



Altri grossi incendi ci sono stati nel Livornese: il fuoco in una pineta a San Vincenzo ha minacciato campeggi, senza comunque raggiungerli, e costretto la polizia stradale a interrompere la circolazione in entrambi i sensi di marcia sulla Variante Aurelia per tre ore. Nel Pisano altro grande incendio. a Pomarance il fuoco ha distrutto 50 ettari di boschi minacciando alcuni casolari ed è stato necessario far intervenire elicotteri e un Canadair.