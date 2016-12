Firenze, muore dopo una trasfusione sbagliata

A causare lo scambio sarebbe stato l'errore di un infermiere, che non ha rispettato le procedure. "Il protocollo - spiega Valter Giovannini, direttore generale di Careggi - prevede la doppia identificazione, con la presenza contemporanea di medico e infermiere, e l'identificazione attiva, cioè il riconoscimento diretto del malato". Nel caso in questione, "l'infermiere è andato di sicurezza sul trattamento da solo, senza rispettare le procedure", ha spiegato Valentini.

Al paziente è stata fatta una trasfusione destinata a un altro paziente, che si trovava nel letto accanto, e l'infermiere ha omesso di chiedere l'identità all'uomo. Il sangue era incompatibile per i diversi gruppi sanguigni (A e 0), che, afferma il dg di Careggi, ha una "percentuale di mortalità relativamente bassa, intorno al 10-15%". All'infermiere è stato offerto sostegno psicologico e, per il momento, non è stato sospeso dall'incarico.

Il malato era ricoverato in gravi condizioni per un problema cardiocircolatorio nel reparto di chirurgia vascolare. Due giorni dopo la trasfusione, l'uomo, che era già in condizioni precarie di salute, è morto. Il reparto fa parte del dipartimento cardiologico diretto dal preside di medicina e chirurgia dell'Ateneo fiorentino, Gianfranco Gensini.



Il precedente del 2007

Nel 2007, sempre al Careggi vennero trapiantati su tre persone organi di un donatore affetto da hiv. Dopo quel caso, la Regione Toscana modificò la normativa di analisi delle condizioni di salute dei donatori sotto la guida del Centro nazionale trapianti. Nel 2008, il ministero della Salute emanò linee guida molto severe anche le trasfusioni. Gli errori commessi in questo ambito vengono ritenuti particolarmente gravi proprio perché rispettando queste regole sono evitabili.