foto Ansa

10:43

- Rinviata al 15 ottobre l'udienza per l'incidente probatorio per il naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio davanti al porto dell'Isola del Giglio. Lo ha deciso il gip di Grosseto Valeria Montesarchio. Ad avanzare richiesta di rinvio erano stati i periti per poter usufruire di altro tempo prima di depositare la perizia.