foto LaPresse

01:03

- Un pensionato di 63 anni è morto schiacciato dal trattore con cui stava lavorando in un campo a San Carlo, alle porte di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Il mezzo si è ribaltato, per cause non ancora accertate. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che si stavano recando in altri campi nella zona. Sul posto sono intervenute un'ambulanza del 118 e una squadra dei vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.