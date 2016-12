foto Ap/Lapresse

16:33

- Il vento e il clima torrido hanno scatenato molti incendi in gran parte della Toscana, dove sono entrati in azione i mezzi del corpo forestale e dei Vigili del fuoco per domare le fiamme. Roghi si segnalano nei boschi delle province di Grosseto, Firenze, Arezzo, con ben 21 fronti aperti. In particolare nel Grossetano è stato coinvolto anche un centro abitato, il Comune di Roccastrada. Diversi gli elicotteri in azione.