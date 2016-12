Costa Concordia, maxi risarcimento alle famiglie della vittima più giovane del naufragio

foto Facebook 19:01 - Costa Crociere ha versato un maxi risarcimento a favore della famiglia riminese della più giovane delle vittime del naufragio all'isola del Giglio, Dayana Arlotti, 5 anni, ritrovata all'interno del relitto insieme al padre Williams. La cifra a sei zeri è stata versata alla compagna e ai genitori dell'uomo e alla mamma naturale della piccola. I familiari delle vittime si sono impegnate a ritirarsi come parti civili dal processo di Grosseto. - Costa Crociere ha versato un maxi risarcimento a favore della famiglia riminese della più giovane delle vittime del naufragio all'isola del Giglio, Dayana Arlotti, 5 anni, ritrovata all'interno del relitto insieme al padre Williams. La cifra a sei zeri è stata versata alla compagna e ai genitori dell'uomo e alla mamma naturale della piccola. I familiari delle vittime si sono impegnate a ritirarsi come parti civili dal processo di Grosseto.

Il risarcimento, versato nei giorni scorsi, è stato confermato dai legali, l'avvocato Torquato Tristani, che ha curato gli interessi dei genitori di Williams Arlotti e della sua compagna Michela Maroncelli, unica sopravvissuta al disastro, e l'avvocato Davide Veschi per la mamma di Dayana, Susy Albertini.



"Un accordo chiuso in tempo record e con un risarcimento di estrema soddisfazione ed equo per tutte le parti", ha detto l'avvocato Tristani. Per i legali della famiglia riminese, la Costa Crociere è stata disponibile e ha dimostrato di grande solidarietà. Nell'accordo è stata inserita la clausola di riservatezza sulla cifra milionaria effettivamente versata.