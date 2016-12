foto Ansa

13:07

- E' stato denunciato, ma non ci sono per adesso nei suoi confronti provvedimenti restrittivi, il diciottenne che avrebbe usato violenza sessuale a una quindicenne di Sansepolcro. Il giovane è della cittadina aretina, così come la ragazza. La violenza sarebbe stata consumata a margine della "notte bianca" svoltasi sabato. Secondo i carabinieri il giovane avrebbe attirato la ragazzina in un luogo appartato del centro dove sarebbe avvenuta la violenza.