foto LaPresse

01:02

- E' morta all'ospedale Misericordia, una donna di 67 anni, di origine tunisina ma da tempo residente a Grosseto, a seguito di un incidente avuto in bicicletta. La donna stava percorrendo via Senese a bordo della sua bicicletta. Proprio all'altezza dell'ospedale Misericordia è stata colpita frontalmente da una Volvo Station Wagon condotta da un grossetano di 39 anni. La donna, in condizioni disperate, è morta poco dopo.