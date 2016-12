Entra in casa per rubare, stupra studentessa

foto LaPresse 13:47 - Una studentessa è stata stuprata nell'appartamento in cui vive a Pisa. Chi l'ha aggredita e violentata era probabilmente entrato nella casa con l'intenzione di rubare. Sul caso indaga la Squadra mobile. Gli inquirenti non hanno diffuso nessun dettaglio sulla vicenda, in quanto vogliono proteggere la privacy della ragazza, della quale non si conosce neanche l'età. E' stata lei a denunciare tutto chiamando la polizia subito dopo la violenza. - Una studentessa è stata stuprata nell'appartamento in cui vive a Pisa. Chi l'ha aggredita e violentata era probabilmente entrato nella casa con l'intenzione di rubare. Sul caso indaga la Squadra mobile. Gli inquirenti non hanno diffuso nessun dettaglio sulla vicenda, in quanto vogliono proteggere la privacy della ragazza, della quale non si conosce neanche l'età. E' stata lei a denunciare tutto chiamando la polizia subito dopo la violenza.

La notizia della tentata rapina degenerata in aggressione sessuale è stata pubblicata dalla "Nazione" e confermata dalla Questura. La vicenda è accaduta in una zona residenziale, a nord della città, dove vive la ragazza, che studia fuori sede. Sembra che la studentessa abbia anche fornito indicazioni utili per consentire alla polizia di tracciare un identikit della persona che l'ha aggredita. L'uomo ha anche portato via qualche oggetto dall'abitazione prima di darsi alla fuga.