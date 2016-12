foto Ap/Lapresse Correlati Tolto il "cappello" alla Concordia 18:48 - A sei mesi esatti dal naufragio della Costa Concordia, gli abitanti dell'isola del Giglio hanno reso omaggio alle 32 vittime della nave con una serie di manifestazioni promosse dal Comune. "Quella sera del 13 gennaio scorso lo Stato c'era e c'erano soprattutto i gigliesi", è stato il commento del Commissario delegato per l'emergenza della Costa Concordia il Prefetto Franco Gabrielli appena arrivato all'isola. - A sei mesi esatti dal naufragio della Costa Concordia, gli abitanti dell'isola del Giglio hanno reso omaggio alle 32 vittime della nave con una serie di manifestazioni promosse dal Comune. "Quella sera del 13 gennaio scorso lo Stato c'era e c'erano soprattutto i gigliesi", è stato il commento del Commissario delegato per l'emergenza della Costa Concordia il Prefetto Franco Gabrielli appena arrivato all'isola.

"Oggi - ha aggiunto Gabrielli - è il giorno in cui pensiamo soprattutto a due famiglie che non hanno ancora visto restituiti i corpi di due familiari, l'indiano Rebello e l'italiana Trecarichi. I loro familiari insieme ad altri vivono una situazione di dolore. Questi mesi - ha concluso Gabrielli - sono stati straordinari in tutti i sensi". Ai cronisti che gli hanno chiesto un commento all'intervista del Comandante Francesco Schettino, Gabrielli ha risposto: "Sono stato molto fortunato perché sono stato impegnato in questo periodo e non ho visto l'intervista".



"Bisogna stabilizzare la nave"

"Tutto è molto complesso non ce lo siamo mai negati ma il primo grande obiettivo sarà quello di arrivare alla stabilizzazione della nave prevista per fine agosto", ha detto Gabrielli parlando dell'operazione di bonifica dell'isola. "Io sono molto pragmatico - ha aggiunto - subito dopo valuteremo i tempi utili alla rimozione della nave da parte del progetto di Titan Micoperi".



Rimosso lo scoglio nello scafo

Il "cappello" dello scoglio incagliato nel fianco della Costa Concordia è stato rimosso con successo dalla nave all'Isola del Giglio. Un lungo applauso degli operai al lavoro, insieme alle sirene delle barche hanno salutato la rimozione di uno dei simboli di questa tragedia proprio nel giorno del ricordo. La prima delle tre sezioni del masso, così, è stata portata via dallo scafo e resterà sull'isola. Lo scoglio di 140 tonnellate è stato rimosso dal personale del Consorzio di Imprese Titan Micoperi tramite il motopontone Consentino. Adesso il Comune deciderà se riportare il pezzo di scoglio nel suo luogo di origine per farne un monumento ai caduti del naufragio.