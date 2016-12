foto Tgcom24

23:48

- Il comandante della Costa Concordia, Francesco Schettino, parla in un'intervista a "Quinta Colonna". "Le vittime - ha detto - me le sento sulla coscienza, è normale". Spiegando di voler incontrare i parenti di chi non ce l'ha fatta, il comandante ha ammesso di non aver trovato la pace: "Nella coscienza di quello che potevo fare sì, ma la pace di accettare quello che è successo no". Ora, ha concluso, "bisogna essere forti abbastanza da conviverci".