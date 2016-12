foto LaPresse

19:00

- E' morto mentre faceva il bagno a Marina di Pisa. La vittima, un uomo, non è ancora stata identificata. A ripescare il corpo sono stati i bagnini che prestano servizio negli stabilimenti balneari affacciati sul tratto di mare dove è stato avvistato il cadavere. I sanitari del 118, subito intervenuti, non hanno potuto fare niente: al loro arrivo l'uomo era già deceduto. Ancora ignote le cause dell'annegamento.