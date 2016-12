La Spezia, sequestrate bolle di sapone cinesi

foto LaPresse 08:30 - Bolle di sapone destinate ai bambini, made in China, senza certificazione sanitaria e con "concreti rischi" per la salute. I carabinieri del Nas di Genova e l'Agenzia delle Dogane di La Spezia ne hanno sequestrate 35mila confezioni. Le scatole di bolle di sapone erano in un container in fase di sdoganamento. - Bolle di sapone destinate ai bambini, made in China, senza certificazione sanitaria e con "concreti rischi" per la salute. I carabinieri del Nas di Genova e l'Agenzia delle Dogane di La Spezia ne hanno sequestrate 35mila confezioni. Le scatole di bolle di sapone erano in un container in fase di sdoganamento.

La sezione genovese dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ha eseguito le analisi, evidenziando nel liquido una presenza di microrganismi in concentrazione tale da costituire un concreto pericolo per la salute pubblica, anche in considerazione dell'età dei soggetti a cui erano destinati i giocattoli.