foto LaPresse

21:27

- Un bambino di quattro anni è caduto da una finestra al secondo piano di un palazzo in centro a Empoli (Firenze). Secondo quanto si è appreso, il bambino era solo in casa: la madre era uscita per fare alcune compere. Durante la caduta, si sarebbe aggrappato a una tenda e poi sarebbe finito su un cartone, messo sulla strada dai passanti per attutire il colpo. Soccorso dagli uomini del 118, è uscito illeso.