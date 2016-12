Pisa, detenuto ferisce agenti e direttore

foto Ansa 14:15 - Il direttore e sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Don Bosco di Pisa sono stati aggrediti ieri con una lametta da un detenuto con problemi psichiatrici e affetto da Hiv. Nessuno è in gravi condizioni, ma tutti sono stati sottoposti per precauzione a terapie antivirali. Lo rende noto Donato Capece, segretario del sindacato della polizia penitenziaria, che afferma: "Basta buonismo, riaprire supercarceri". - Il direttore e sei agenti della polizia penitenziaria del carcere Don Bosco di Pisa sono stati aggrediti ieri con una lametta da un detenuto con problemi psichiatrici e affetto da Hiv. Nessuno è in gravi condizioni, ma tutti sono stati sottoposti per precauzione a terapie antivirali. Lo rende noto Donato Capece, segretario del sindacato della polizia penitenziaria, che afferma: "Basta buonismo, riaprire supercarceri".

Il segretario del Sappe ha espresso "solidarietà al direttore e ai colleghi aggrediti" e stigmatizzato "l'ennesimo atto di violenza in carcere". "Queste continue aggressioni - ha rilevato - non sono più tollerabili. Bisogna contrastare con fermezza queste ingiustificate violenze ai rappresentati dello Stato in carcere e punire con pene esemplari, anche sotto il profilo disciplinare, i detenuti che le commettono per evitare sul nascere pericolosi effetti emulativi".



"La linea del buonismo non paga - ah poi osservato il segretario del Sappe - e la scelta del patto di compromesso con i detenuti che vuole il capo del Dap Giovanni Tamburino non serve. Occorre ripristinare i supercarceri e rinchiudervi i detenuti indisciplinati e pericolosi. Quello che ieri ha colpito a Pisa è da poco arrivato da Bergamo dove ha tenuto comportamenti analoghi e la sua detenzione scade nel 2019. Bisogna intervenire prima che commetta atti ben più gravi ai danni del personale penitenziario, noi pretendiamo sicurezza per i nostri colleghi. Lavorare in queste condizioni è una vergogna".



Pisa intanto continua a soffrire per il sovraffollamento con oltre 360 reclusi su una capienza di 250 posti, ma il direttore del Don Bosco Fabio Prestopino non si scoraggia: "E' una situazione difficile, ma comune a tante altre realtà del nostro Paese".