Ex campione di pattinaggio diventa donna

foto Dal Web 08:33 - Diventerà una "maestra", toglierà i jeans e indosserà la gonna. L'ex campione di pattinaggio Fabio Franchini, 46 anni, ha annunciato la sua intenzione di cambiare sesso. A riportare la notizia è "Il Tirreno". "Anch'io devo abituarmi - dice - seppure mi piacerebbe tanto scendere al bar e sentirmi chiamare Greta. L'anagrafe dice che sono ancora un uomo, ma sotto questa pelle mi sento donna da quando da bambino passavo il pomeriggio a pettinare le mie adorate bambole".

Nelle vesti di supplente, Franchini ha girato tutte le scuole elementari di Livorno, ha passato anche due mesi da professore di educazione fisica al liceo classico. "Erano abituati a giocare a basket, gli proposi un mix di ginnastica e danza, si divertirono da matti", ricorda ridendo. Lo scorso settembre il provveditorato gli ha assegnato un posto alle materne di Coteto, quartiere popolare ad est della città. E' stato alla recita di fine anno che Fabio ha deciso di aprire il suo cuore al mondo e raccontare il percorso clinico, legale e psicologico che ha iniziato un anno e mezzo fa. L'ha detto prima alle colleghe, poi ai genitori. "Divento donna".



Il suo coming out ristretto è stato una specie di test. "La reazione mi ha sorpresa - racconta -. Le insegnanti mi hanno incoraggiato. Per quanto mi vestissi da uomo e non mi sia mai travestito in vita mia, non ho mai nascosto la mia femminilità. Diverse mamme nei giorni precedenti mi avevano chiesto di accompagnare il percorso didattico dei loro figli fino alle elementari. E allora ho preso la palla al balzo e ho raccontato di non sapere che ne sarebbe stato della mia vita. "Ti sposi?", mi hanno chiesto. "No, divento come Luxuria", ho risposto. E loro mi hanno abbracciato.