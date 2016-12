Firenze, sesso sotto la statua di Dante

foto Twitter 12:00 - Travolta dalla passione, una coppia ha pensato bene di scambiarsi effusioni e fare sesso per terra tra i motorini, nel parcheggio dietro la statua di Dante in Santa Croce a Firenze. Vicino ai due, una folla che rideva e riprendeva la scena hot con i cellulari. A denunciare l'episodio, che risale a sabato 23 giugno, l'esponente della Lega, Federico Bussolin, che ha inviato una foto via Twitter al sindaco Renzi. - Travolta dalla passione, una coppia ha pensato bene di scambiarsi effusioni e fare sesso per terra tra i motorini, nel parcheggio dietro la statua di Dante in Santa Croce a Firenze. Vicino ai due, una folla che rideva e riprendeva la scena hot con i cellulari. A denunciare l'episodio, che risale a sabato 23 giugno, l'esponente della Lega, Federico Bussolin, che ha inviato una foto via Twitter al sindaco Renzi.

"Ci saranno state circa venti persone che filmavano e fotografavano la scena. Come si evince dalla foto, facevano sesso", racconta Bussolin, al Corriere fiorentino. Con lui c'era anche consigliere comunale del Carroccio, Mario Razzanelli: "I due ragazzi erano stranieri, visibilmente ubriachi o drogati. Non c’era nessun vigile, nessun carabiniere, nessun poliziotto. Non è servito a nulla chiudere i locali, il degrado è generalizzato".