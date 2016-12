foto Ansa 17:46 - Drammatico episodio a Marina di Carrara, in provincia di Massa Carrara, dove una donna e il figlio sono caduti dal terrazzo della propria abitazione, al primo piano. Sembrerebbe che sia stato l'uomo, di 42 anni, a spingere la madre, di 80 anni, nel vuoto per poi lanciarsi di sotto. La donna è morta sul colpo dopo un volo di cinque metri, mentre il 42enne è ricoverato in fin di vita all'ospedale di Carrara. - Drammatico episodio a Marina di Carrara, in provincia di Massa Carrara, dove una donna e il figlio sono caduti dal terrazzo della propria abitazione, al primo piano. Sembrerebbe che sia stato l'uomo, di 42 anni, a spingere la madre, di 80 anni, nel vuoto per poi lanciarsi di sotto. La donna è morta sul colpo dopo un volo di cinque metri, mentre il 42enne è ricoverato in fin di vita all'ospedale di Carrara.

Al momento della tragedia, i due erano soli in casa e il terrazzo ha una balaustra alta più di un metro. L'uomo è descritto dai vicini come molto premuroso nei confronti dell'anziana madre, che assisteva da tempo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli uomini della squadra scientifica del commissariato di Carrara per accertare la dinamica dei fatti.