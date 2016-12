foto Ap/Lapresse

21:49

- Proseguiranno per tutta la notte con una motovedetta della Guardia costiera le ricerche del sub disperso in mare di fronte al ponte di Calignaia, sulla scogliera del Romito a sud di Livorno. Domattina sul posto arriveranno anche i sommozzatori della squadra di Genova e verranno impiegati i Rov, i robot subacquei. Il disperso, un 43enne originario di Bologna, si era immerso per pescare in apnea questa mattina.