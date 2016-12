Livorno, continuano ricerche del sub disperso

foto Azienda promozione turistica Correlati Morti quattro sub a Palinuro

22:33

- Un sub è disperso nelle acque davanti la scogliera del Romito a sud di Livorno. Sul posto continuano da ore le ricerche della Capitaneria di Porto che ha ricevuto una richiesta di soccorso dopo poco le 15 dalla moglie dell'uomo. Il sub, un 43enne originario di Bologna, si era immerso per pescare in apnea domenica mattina.