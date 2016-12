Pisa, due anziani morti per il caldo

foto Ansa Correlati Meteo, ci aspetta weekend bollente

Due persone anziane sono morte nella tarda mattinata sulla spiaggia a Tirrenia. Le vittime sono un livornese di 71 anni e una perugina di 70. In entrambi i casi il decesso sarebbe stato provocato da un colpo di calore: sul litorale la temperatura supera i 30 gradi, ma la temperatura percepita a causa dell'umidità è molto superiore.

Sul litorale pisano questa mattina la temperatura superava i 30 gradi, ma la temperatura percepita a causa dell'umidità era molto superiore. Il primo episodio è avvenuto al Bagno Maddalena di Tirrenia dove ha perso la vita il livornese Rino Moroni che ha accusato un malore probabilmente dopo una passeggiata sulla battigia. L'uomo è stato soccorso da un bagnino dopo essere forse caduto in acqua già privo di vita. Inutile anche i tentativi di rianimarlo effettuati dal 118. Pochi minuti più tardi, al bagno Mary ha perso la vita Serenella Venturi, di 70 anni, anche lei ha accusato un malore pare subito dopo avere fatto un bagno.



Venerdì "allarme rosso" per 4 città

La morsa dell'afa continuerà a stringere la Penisola per tutto il weekend. Sabato, l'anticiclone "Caronte", che persisterà sulla Penisola per dieci giorni circa, porterà temperature elevate già venerdì. Secondo il bollettino delle ondate di calore stilato dal ministero della Salute, venerdì è "allarme rosso" (il livello 3 che segnala condizioni di emergenza e rischi per la salute di anziani, bambini e malati ma anche di persone adulte sane) in quattro città: Perugia (con una temperatura percepita di 35 gradi), Reggio Calabria (36), Rieti (36) e Roma (34 gradi). Rieti e Roma sono nella morsa dell'afa anche oggi. Quattro le città segnalate per domani di livello 2 ("arancione"): Brescia, Latina, Perugia e Reggio Calabria. Venerdì l'allarme "arancione" riguarda Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina e Milano.



Sabato "allarme rosso" esteso a 10 città

L'allarme rosso sabato sarà esteso a 10 città: Rieti, Roma, Perugia, Reggio Calabria, Bologna, Bolzano, Brescia, Frosinone, Latina e Viterbo.



Domenica il giorno più caldo con punte di 40°C

A partire da venerdì pomeriggio "Caronte" inizierà a soffiare aria calda a tutte le quote dall'entroterra algerino e tunisino verso il Mediterraneo. La Spagna sfiorerà i 45°C e molte regioni italiane toccheranno i 40°C nel corso del fine settimana, quando l'anticiclone raggiungerà la massima potenza. Domenica sarà il giorno più caldo con temperature da record in alcune città: fino a 39°C al Centro-Sud, adriatiche e zone interne dell'Emilia Romagna, punte di 40°C su zone interne dell'Abruzzo, Molise, 40 in Puglia; 38.5 a Roma, 39 a Bologna; 38 a Firenze, 40 a Ferrara; 38 a Padova, 36 a Venezia.



Umbria, stato di emergenza fino a lunedì

La presidente della Regione dell'Umbria, Catiuscia Marini, ha decretato lo stato di "emergenza calore" per i giorni di venerdì, sabato, domenica e lunedì. Comuni e Asl mettono in moto quindi una macchina di tutela della popolazione con il trasferimento delle persone "a rischio".



Emilia Romagna attiva numero verde

In previsione del gran caldo, Ausl Bologna ha allertato ospedali, case di cura e strutture di assistenza ed ha attivato il numero verde 800.56.21.10 per informazioni sui rischi per la salute e sui comportamenti da adottare soprattutto per le categorie a rischio (anziani e bambini).