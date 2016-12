foto Vigili del Fuoco Correlati Undicenne muore durante una gita

Chi era Franco, il bimbo morto 15:02 - E' di omicidio colposo l'ipotesi di reato per cui la procura di Prato sta procedendo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del bambino di 11 anni colpito da un arresto cardiaco durante un'escursione con la parrocchia sul monte della Calvana. Al momento non risultano indagati. "Non sono emersi elementi di colpa a carico di nessuno", spiegano in procura. Giovedì, intanto, verrà effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzino. - E' di omicidio colposo l'ipotesi di reato per cui la procura di Prato sta procedendo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del bambino di 11 anni colpito da un arresto cardiaco durante un'escursione con la parrocchia sul monte della Calvana. Al momento non risultano indagati. "Non sono emersi elementi di colpa a carico di nessuno", spiegano in procura. Giovedì, intanto, verrà effettuata l'autopsia sul corpo del ragazzino.

All'indomani della tragedia, i genitori dei bambini si sono trovati nella chiesa della parrocchia di Paperino con don Carlo Gestri, che guidava la gita. L'incontro si è chiuso con una madre che ha urlato al prete, "Siamo con lei", e con un forte applauso da parte degli altri presenti. Alla preghiera ha partecipato un centinaio di persone. Il parroco, visibilmente commosso, si è poi soffermato a parlare in privato con un gruppo di bambini. Nella canonica è arrivato anche il vescovo Gastone Simoni.



Una mamma accusa: "Ritardi nei soccorsi"

"Gli accompagnatori non hanno colpe, il prete nemmeno, qualcuno vuol dire che i soccorsi sono arrivati in ritardo? Le telefonate sono partite alle 12.45 e i soccorritori sono arrivati alle 14.30". Lo dice Letizia Nesti, madre di un bambino che ieri ha partecipato all'escursione sulla Calvana. Parlando del piccolo che ha perso la vita, la donna racconta: "Era a terra privo di sensi e i soccorritori non arrivavano. Io non c'ero ma questo è quanto mi ha raccontato chi era là. Un bambino che ha chiamato il 118 si è sentito chiedere l'indirizzo di dove era successo. Ma che senso aveva? Erano su un monte".



La Diocesi: "Gita breve e al riparo dal sole"

Il piccolo Franco non ha mai "detto o mostrato di sentirsi male in altri tratti del percorso" e "nessun altro ragazzo si è sentito male". A sostenerlo, in una nota nella quale si ricostruisce l'accaduto, è la Diocesi di Prato secondo la quale in alcuni casi i fatti sono stati riportati in modo "errato o distorto". Don Carlo Gestri, parroco di Paperino, presente all'escursione, è definito nella nota come "molto scosso", ma, si dice, "ha spiegato le esatte dinamiche della vicenda".



"Avevano tutti bevuto acqua ed erano al riparo dal sole"

"La gita prevedeva un cammino di poche ore lungo un percorso conosciuto, non solo dagli animatori responsabili del gruppo, ma anche dai bambini e ragazzi partecipanti", si spiega aggiungendo anche che "tutti erano equipaggiati, con acqua, pranzo al sacco e berretto, secondo le istruzioni richieste dagli animatori nei giorni scorsi". Anche la sosta per il pranzo era prevista in una localita' dove ci sono case abitate e la possibilità di dissetarsi ad una fontana: "Infatti quando il gruppo ha raggiunto tale luogo tutti hanno riempito borracce e bottiglie e si sono dissetati: nessuno dunque era disidratato". Il percorso della gita, inoltre, "è stimato in poche ore" ed è "per la maggior parte riparato e ombreggiato".