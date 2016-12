foto Ap/Lapresse

00:41

- Una scossa sismica di magnitudo 2.0 è stata avvertita in tarda serata (alle 23.14) in provincia di Siena, tra i comuni di Castelnuovo Berardenga, Siena e Monteroni d'Arbia. Dai rilievi effettuati dalla Sala situazione Italia della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose.