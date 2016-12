foto Ansa

18:18

- E' morto il ragazzino undicenne che era stato colpito da un malore mentre, con un gruppo parrocchiale di altri ragazzi, era in gita sul monte Calvana, a pochi chilometri da Prato. Il decesso è avvenuto all'ospedale Careggi di Firenze, dove il giovane era stato trasportato in elisoccorso dopo essere andato in arresto cardiaco. Sul posto sono arrivati anche i parenti del ragazzino.