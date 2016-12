Ghana, 49enne imprenditrice italiana uccisa con un colpo di pistola alla testa

foto Facebook 10:20 - Un'imprenditrice di Pontedera, in provincia di Pisa, è stata uccisa in Ghana con un colpo di pistola. Si tratta di Paola Badalassi, 49 anni, che da aprile si era trasferita nel Paese africano assieme al compagno. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata sorpresa da sola per strada da quattro o cinque uomini, che poi la avrebbero uccisa con un colpo di pistola alla testa. - Un'imprenditrice di Pontedera, in provincia di Pisa, è stata uccisa in Ghana con un colpo di pistola. Si tratta di Paola Badalassi, 49 anni, che da aprile si era trasferita nel Paese africano assieme al compagno. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata sorpresa da sola per strada da quattro o cinque uomini, che poi la avrebbero uccisa con un colpo di pistola alla testa.

Come riporta il quotidiano "Il Tirreno", la donna si era trasferita in Ghana per ampliare la propria attività di vendita e produzione di prodotti dietetici.



Le circostanze della morte non sono ancora state chiarite: la modalità (il colpo di pistola alla testa) farebbe pensare a un'esecuzione e pare che nelle ultime settimane la donna avesse ricevuto delle minacce.