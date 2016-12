Imprenditrice scomparsa nell'Empolese

- Uscita intorno alle 8.00 per andare al lavoro, non è mai arrivata in ufficio. Vanessa Rosi, un'imprenditrice di 36 anni è scomparsa da circa una settimana a Fucecchio vicino Empoli

La donna, di cui si sono perse le tracce dal 12 giugno, è socia di un'agenzia di viaggi con sede a Capannori in provincia di Lucca. Una vita apparentemente regolare, nessun problema neanche nella vita sentimentale.

La macchina di Vanessa Rosi è stata ritrovata dal compagno Fabrizio davanti la stazione di Pescia, nel pistoiese. L'imprenditrice sembra svanita nel nulla, l'ultima volta che è uscita di casa non ha portato via niente, né libretto di assegni, né carte di credito e non sono stati registrati neanche prelievi di contanti. Il suo telefonino è spento dal giorno della scomparsa.

I carabinieri che stanno conducendo le indagini hanno diramato le foto della donna in tutti i punti di frontiera, dagli aeroporti alle stazioni ferroviarie. Non si esclude nessuna pista. Vanessa non sembra aver lasciato tracce che possano far pensare a un allontanamento volontario.