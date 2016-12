Pisa, assaltano supermercato e poi durante la fuga feriscono un passante: è grave

foto Ansa 18:19 - E' caccia nei boschi del Pisano ai 4 banditi che hanno messo a segno una rapina a un supermercato di Pontedera (Pisa). Il bottino ammonterebbe a circa 90mila euro. I 4 rapinatori hanno aggredito due guardie giurate e poi sono fuggiti a bordo di un furgone. Volendo cambiare il mezzo di fuga, hanno intimato a un 49enne di consegnare loro la sua auto, e al rifiuto dell'uomo gli hanno sparato al volto. Ora la vittima è ricoverata in coma farmacologico. - E' caccia nei boschi del Pisano ai 4 banditi che hanno messo a segno una rapina a un supermercato di Pontedera (Pisa). Il bottino ammonterebbe a circa 90mila euro. I 4 rapinatori hanno aggredito due guardie giurate e poi sono fuggiti a bordo di un furgone. Volendo cambiare il mezzo di fuga, hanno intimato a un 49enne di consegnare loro la sua auto, e al rifiuto dell'uomo gli hanno sparato al volto. Ora la vittima è ricoverata in coma farmacologico.

I malviventi, dopo aver picchiato due guardie giurate, erano riusciti a fuggire e avrebbero incontrato sul loro cammino l'automobilista. Subito hanno tentato di sottrargli l'auto per allontanarsi velocemente e avrebbero reagisto alla resistenza di lui. L'ipotesi è che gli abbiano sparato deliberatamente oppure che, durante la colluttazione, sia partito un colpo che ha raggiunto l'uomo al volto.



Il corpo dell'automobilista è stato trovato riverso nel suo stesso veicolo e trasportato d'urgenza in ospedale a Firenze. I banditi sono poi scappati a bordo di un furgone, il loro Fiat Doblò, che è stato poi ritrovato incendiato a un paio di chilometri di distanza dal luogo della rapina. Ancora in corso le ricerche dei malviventi, anche grazie alle testimonianze di alcuni clienti che hanno fornito le prime indicazioni alle forze dell'ordine.



I rapinatori potrebbero essere scappati con un altro mezzo oppure a piedi; in tutta la zona sono stati istituiti posti di blocco. La caccia alla banda si è concentrata soprattutto nella zona di Treggiaia, nei pressi di un centro ippico e di una vasta area boscosa nella Valdera. Secondo prime valutazioni della polizia potrebbero trattarsi di una banda mista, composta da italiani e stranieri.



Un colpo da 90mila euro

Il bottino della rapina è di circa 90mila euro. I quattro erano armati di pistola e avevano i volti coperti da foulard. I banditi hanno aggredito due guardie giurate all'esterno del supermercato Pam Panorama, impegnate nelle operazioni di prelievo dell'incasso del weekend. Il denaro era custodito dal deposito situato vicino all'ingresso dei mezzi che trasportano le merci. I due vigilantes sono stati medicati al Pronto soccorso e le loro condizioni non destano preoccupazioni.



L'allarme è stato dato da una terza guardia giurata della ditta Securpol che attendeva i colleghi a bordo del furgone blindato con il motore acceso. Il collega ha chiamato la polizia mentre gli altri due vigilantes venivano malmenati dai rapinatori.