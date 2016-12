foto Afp 10:00 - Hanno ordinato bottiglie di vodka e drink per più di mille euro durante una serata su una terrazza estiva fiorentina. E poi sono tornati tranquillamente in hotel, "dimenticandosi" di pagare il conto: per farsi saldare il dovuto dall'entourage di Madonna, il proprietario del locale ha dovuto accettare uno "sconto" dal manager degli artisti. - Hanno ordinato bottiglie di vodka e drink per più di mille euro durante una serata su una terrazza estiva fiorentina. E poi sono tornati tranquillamente in hotel, "dimenticandosi" di pagare il conto: per farsi saldare il dovuto dall'entourage di Madonna, il proprietario del locale ha dovuto accettare uno "sconto" dal manager degli artisti.

A raccontare l'accaduto al "Corriere Fiorentino" è il titolare del Flò Lounge bar, Aldo Settembrini. Secondo il resoconto dei responsabili del locale, il gruppo di sei o sette persone fra musicisti e componenti dello staff ha trascorso la serata nell'area Vip. Quando però il cameriere ha presentato il conto, tutti si sono defilati, sostenendo che per il pagamento c'era un accordo fra il management di Madonna (a Firenze per il concerto) e i titolari del locale. I quali, invece, non ne sapevano nulla.



Così Settembrini si è presentato all'albergo e, dopo un'animata discussione con il manager degli artisti, ha dovuto accettare il pagamento di 800 euro contro i 1.250 richiesti per le consumazioni. "Sia che ti chiami Madonna, Mario o Luigi - ha commentato il titolare del locale parlando con il quotidiano fiorentino - nei nostri club se consumi è impensabile che tu possa andartene senza pagare, a meno che non siamo noi a deciderlo. Mi hanno detto che loro non pagano mai, perchè nessuno glielo chiede. Forse altrove funziona così: vorrà dire che lo staff di Miss Ciccone si ricorderà di Firenze anche per questo".