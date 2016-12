foto Ap/Lapresse

10:45

- Un passeggero di 48 anni è morto su un treno Frecciarossa diretto a Napoli mentre era in transito in Toscana. Per l'emergenza al convoglio è stata fatta fare una fermata straordinaria nella stazione di Firenze Rifredi dove il personale del 118 ha constatato che il decesso è avvenuto per un infarto. Il pm ha comunque disposto l'autopsia. Gli altri passeggeri sono stati trasferiti su un altro Frecciarossa "di riserva" ed hanno proseguito il viaggio.