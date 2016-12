foto Vigili del Fuoco 10:16 - Un uomo è rimasto gravemente ferito e una trentina di persone sono state evacuate a seguito del crollo di una palazzina a due piani avvenuto nella notte a Piombino (Livorno). Nel crollo un 56enne marocchino è finito al piano inferiore. Ancora sconosciute le cause del crollo che ha riguardato il solaio: l'edificio era vecchio e in condizioni non buone che ora è stato dichiarato inagibile. Nello stabile abitavano tutte famiglie marocchine. - Un uomo è rimasto gravemente ferito e una trentina di persone sono state evacuate a seguito del crollo di una palazzina a due piani avvenuto nella notte a Piombino (Livorno). Nel crollo un 56enne marocchino è finito al piano inferiore. Ancora sconosciute le cause del crollo che ha riguardato il solaio: l'edificio era vecchio e in condizioni non buone che ora è stato dichiarato inagibile. Nello stabile abitavano tutte famiglie marocchine.

Il crollo ha riguardato il solaio tra il primo e il secondo piano, in corrispondenza delle stanze di due appartamenti. Un marocchino di 56 anni è rimasto ferito in modo serio precipitando al piano di sotto mentre era in cucina.



Sono otto le famiglie, quasi tutte di stranieri, che erano alloggiate nello stabile evacuato. Sul posto è intervenuto personale del Comune, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato. Il municipio ha ricoverato gli evacuati in alloggi di emergenza e in alberghi dove hanno trascorso la notte in attesa di una nuova sistemazione.