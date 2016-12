foto LaPresse

- Un palazzo di 50 appartamenti è stato evacuatoa Massa in seguito ad un'ordinanza del sindaco poiché la struttura è considerata a rischio stabilità. Lo stabile di edilizia residenziale pubblica, costruito negli anni Settanta, era stato sottoposto qualche mese fa a lavori di ristrutturazione e in quella occasione i tecnici avevano verificato alcuni problemi di stabilità. Le 50 famiglie sono state alloggiate in strutture convenzionate con il Comune.