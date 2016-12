Costa Concordia, nave sprofondata di 4 metri

foto Ansa Correlati IL DOSSIER 12:32 - Dal 13 gennaio la Costa Concordia, naufragata all'Isola del Giglio, è sprofondata a prua di 4 metri e a poppa di 2. E' quanto emergerebbe dalle immagini registrate dai sub dei carabinieri di Genova. Anche la parte centrale del relitto si è avvicinata alla roccia sottostante di almeno 2 metri. - Dal 13 gennaio la Costa Concordia, naufragata all'Isola del Giglio, è sprofondata a prua di 4 metri e a poppa di 2. E' quanto emergerebbe dalle immagini registrate dai sub dei carabinieri di Genova. Anche la parte centrale del relitto si è avvicinata alla roccia sottostante di almeno 2 metri.

I sommozzatori dell'Arma, a gennaio erano entrati a prua per perlustrare la plancia di comando, e per farlo avevano praticato un varco in una vetrata che si trovava a pelo d'acqua. Qualche settimana fa, nel mese di maggio, i sub sono tornati a ispezionare il relitto, e hanno rilevato come il foro che avevano praticato a gennaio fosse totalmente sommerso. Da alcuni calcoli eseguiti, si troverebbe circa 4 metri sott'acqua.



Anche altri elementi fanno ritenere che la nave a prua è sprofondata di circa 4 metri verso lo scoglio sottostante. Anche la parte poppiera dello scafo si è mossa di circa 2 metri, e la parte centrale del relitto si è avvicinata alla roccia sottostante di almeno 2 metri. I militari hanno ispezionato parti ancora non raggiunte della Concordia, come il Ponte 0, e hanno percorso la zona del transatlantico in cui era situato il casinò. Le immagini mostrano come le alghe abbiano ormai ricoperto mobili e suppellettili rimasti nella nave.