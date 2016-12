foto LaPresse

00:29

- Un uomo di 47 anni di nazionalità marocchina è morto mentre stava lavorando in un terreno nel comune di Volterra (Pisa). Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo stava operando con un trattore quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto schiacciato in una rotopressa utilizzata per compattare il fieno. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso, ma ogni sforzo per salvarlo si è rivelato inutile.