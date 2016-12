foto LaPresse 07:19 - Una donna di Casciana Terme (Pisa) è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata mentre era alla guida di uno scooter. Fernanda Belcari, 66 anni, era sposata e madre di due figli. La donna è stata tamponata da un fuoristrada e poi travolta dallo stesso veicolo. Alla guida del mezzo sembra ci fosse un uomo che si è allontanato senza prestare soccorsi ed è ora ricercato dai carabinieri. - Una donna di Casciana Terme (Pisa) è morta dopo essere stata travolta da un'auto pirata mentre era alla guida di uno scooter. Fernanda Belcari, 66 anni, era sposata e madre di due figli. La donna è stata tamponata da un fuoristrada e poi travolta dallo stesso veicolo. Alla guida del mezzo sembra ci fosse un uomo che si è allontanato senza prestare soccorsi ed è ora ricercato dai carabinieri.

La donna è morta all'ospedale Cisanello di Pisa dove era stata trasferita con l'elisoccorso. I medici non hanno potuto far niente. Un testimone avrebbe fornito ai militari la targa del fuoristrada: l'intestatario risiederebbe in provincia di Siena.



Dai racconti di chi ha assistito all'incidente si evince che la vittima stava per girare nella strada che conduce alla sua abitazione quando da dietro è sopraggiunto il fuoristrada che ha tamponato lo scooter facendo cadere a terra la donna e passandole sopra con le ruote.