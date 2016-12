Roberta, l'ultimo sms e i sospetti delle amiche

foto Dal Web Correlati Donna scomparsa, trovato pigiama

09:33 - Scomparsa nel nulla. Roberta Ragusa è sparita così tra il 13 e il 14 gennaio nel Pisano. Il marito, Antonio Logli, dice di essersi svegliato e di non averla trovata a letto, ma le amiche della donna nutrono molti sospetti. Gli investigatori stanno vagliando ogni pista, compreso l'indizio lasciato da un sms sul cellulare di Roberta. "Ciao Robi, come stai dentro e fuori?", le scrive un'amica il 14 gennaio. La Ragusa stava nascondendo qualcosa?

Per ritrovare la 44enne sparita senza lasciare traccia, a San Giuliano Terme è nato anche il gruppo "Cerchiamo Roberta Ragusa". Donne che non vogliono arrendersi e che sembrano avere le idee chiare su come potrebbero essere andate le cose. Nessuna, secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, parla esplicitamente ed esprime apertamente quello che pensa, ma i segnali lanciati sono chiari.



Per le amiche, Roberta non si sarebbe allontanata volontariamente, sparendo nel nulla. I loro sospetti sembrano indirizzati tutti sul marito. Tra Antonio e Roberta le cose non andavano bene, e la cosa non era un mistero. Ma dal racconto delle amiche sembra emergere qualche dettaglio in più, soprattutto sul misterioso incidente di cui la Ragusa parla anche nel suo diario.



Un incidente domestico, apparentemente. Alle amiche, stando alle testimonianze raccolte, Roberta avrebbe però fatto infatti capire che Antonio le sarebbe caduto addosso di proposito. "Era molto arrabbiata con lui, s'è sfogata", raccontano. E forse proprio a questo incidente sembra legato l'ultimo sms trovato sul cellulare della donna: "Come stai, dentro e fuori?".



Roberta sapeva dell'infedeltà del marito. "Io gli sto addosso, non mi fido più. Lui me la fa sotto il naso, dovrei stare pure zitta?", avrebbe confidato alle amiche, che ora hanno organizzato anche delle fiaccolate per tenere viva l'attenzione sul caso.