Turista: "Ho visto Roberta Ragusa negli Usa"

foto Dal Web Correlati Avvistata in Liguria

Donna scomparsa nel Pisano

Pisa, trovato il diario 01:03 - Altri sviluppi per il caso Ragusa, la donna scomparsa da gennaio. Nel corso di "Quarto Grado", su Retequattro, il direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani in collegamento da Milano, ha anticipato ai telespettatori una segnalazione giunta al suo giornale e non ancora pubblicata. Si tratta di una email, firmata, inviata da una donna che sostiene di essere certa al 99% di aver visto Roberta Ragusa all'aeroporto di Miami. - Altri sviluppi per il, la donna scomparsa da gennaio. Nel corso di "", su Retequattro, il direttore del settimanale Oggi, Umberto Brindani in collegamento da Milano, ha anticipato ai telespettatori una segnalazione giunta al suo giornale e non ancora pubblicata. Si tratta di una email, firmata, inviata da una donna che sostiene di essere certa al 99% di aver visto Roberta Ragusa all'aeroporto di Miami.

"In attesa come me alla dogana dell’aeroporto di Miami. Era il 6 marzo scorso. Io e mio marito - scrive la donna - arrivavamo con un volo da Madrid; erano le 16.00, ora locale. Siamo stati in coda con tantissime persone per un'ora e mezza.



Accanto a me c’era questa signora e ricordo di averlo detto a mio marito perché voltandomi ho visto questi grandi occhi chiarissimi, quasi trasparenti, che mi hanno molto colpito. Sono una ex pettinatrice ed è normale per me guardare i visi femminili. La signora in questione era con un uomo e mi parevano allegri".