18:54

- Il conducente di uno scuolabus è morto e quattro bambini sono rimasti feriti in un incidente avvenuto a Grezzano (Firenze). Sul posto carabinieri e 118. Da una prima ricostruzione sembra che lo scuolabus si sia mosso all'improvviso, per cause da chiarire, mentre era posteggiato nella piazza e i bambini ci stavano salendo sopra. Il conducente avrebbe tentato di andare a bordo per frenarlo rimanendo schiacciato tra il mezzo e un albero.