foto Dal Web

20:39

- Una donna si è uccisa gettandosi dal quarto anello della Torre di Pisa. L'episodio è avvenuto intorno alle 18.30, il monumento era gremito di turisti così come il resto della piazza dei Miracoli. La vittima aveva 40 anni ed era originaria di Roma anche se residente a Pisa. Il campanile è rimasto chiuso per circa un'ora. Al momento non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto la 40enne a lasciarsi cadere nel vuoto.