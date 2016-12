foto Ansa Correlati Tutto sul naufragio della Concordia 12:41 - La compagnia di navigazione Costa Crociere comunica che la gara d'appalto per la rimozione del relitto della Concordia è stata vinta dalla società americana Titan Salvage, in collaborazione con l'italiana Micoperi. I lavori, che devono essere approvati dalle autorità italiane, inizieranno a maggio. Dovrebbero durare 12 mesi. Il presidente e a.d. di Costa, Foschi, assicura che la soluzione è "la migliore per salvaguardare l'isola del Giglio". - La compagnia di navigazione Costa Crociere comunica che la gara d'appalto per la rimozione del relitto della Concordia è stata vinta dalla società americana Titan Salvage, in collaborazione con l'italiana Micoperi. I lavori, che devono essere approvati dalle autorità italiane, inizieranno a maggio. Dovrebbero durare 12 mesi. Il presidente e a.d. di Costa, Foschi, assicura che la soluzione è "la migliore per salvaguardare l'isola del Giglio".

Per Pierluigi Foschi, la soluzione individuata per la rimozione della Costa Concordia è ritenuta "la migliore per salvaguardare l'isola del Giglio e il suo ambiente marino" e restituire l'isola alla sua "vocazione turistica".