foto Ansa

09:47

- Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto sulla A11, in provincia di Pisa, nel tratto compreso tra il bivio A12 per Pisa e il bivio A12 per Lucca, in direzione di Firenze. Lo comunica Autostrade per l'Italia. L'incidente ha coinvolto una sola auto. Il traffico è stato poi bloccato temporaneamente per consentire l'intervento dei soccorsi meccanici e sanitari.