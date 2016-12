foto LaPresse

- Si è conclusa bene per gli otto studenti universitari francesi l'avventura a bordo della barca a vela il cui skipper è caduto in mare davanti alla costa di Vada (Livorno) durante una veleggiata tra il porto di Punta Ala e quello di Cala dè Medici a Rosignano Marittimo. Mentre l'uomo, francese anche lui, 68 anni, è ancora disperso. Le ricerche son in corso anche con l'ausilio di elicotteri che si alternano in volo sul mare Tirreno.