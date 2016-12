foto Afp

17:09

- I sequestratori di Maria Sandra Mariani, la turista liberata due giorni fa in Africa, erano integralisti islamici. "Ero nelle mani di Al Qaeda, di un gruppo che ha avuto il compito di rapirmi e custodirmi" ha raccontato infatti la donna, tornata nella sua casa in provincia di Firenze. "Il loro compito - ha aggiunto la Mariani - è rapire turisti per screditare i Governi africani e metterli in urto con l'Occidente".