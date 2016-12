foto Ansa Correlati L'ultimo giro di campo di Piermario 09:38 - Dopo le lacrime e il tributo nello stadio del Livorno, il feretro di Piermario Morosini è giunto a Bergamo. La salma del calciatore ha trovato diverse centinaia di tifosi ad attenderla davanti alla Curva Nord dello stadio dove è stata applaudita a lungo. Fra loro anche il tecnico dell'Atalanta, Stefano Colantuono e i dirigenti della società orobica. Domani la camera ardente, giovedì i funerali nella chiesa di Monterosso. - Dopo le lacrime e il tributo nello stadio del Livorno, il feretro di Piermario Morosini è giunto a Bergamo. La salma del calciatore ha trovato diverse centinaia di tifosi ad attenderla davanti alla Curva Nord dello stadio dove è stata applaudita a lungo. Fra loro anche il tecnico dell'Atalanta, Stefano Colantuono e i dirigenti della società orobica. Domani la camera ardente, giovedì i funerali nella chiesa di Monterosso.

Livorno saluta Piermario

Il feretro di Piermario Morosini è stato accolto allo stadio di Livorno con un applauso scrosciante. Tutta la città è presente per dare l'ultimo saluto alla salma del 25enne morto sul terreno da gioco sabato a Pescara. "Siamo qui perché il ragazzo se lo merita, non per altro. Intitolaremo un settore dello stadio alla memoria di Piermario", ha detto il sindaco della città toscana. Presenti anche compagni di squadra e il presidente Spinelli.



La salma benedetta dal vescovo

Un altro, lunghissimo applauso ha seguito la benedizione al feretro di Piermario Morosini sotto la tribuna d'onore dello stadio Picchi di Livorno. "Buon viaggio", con queste parole il vescovo Simone Giusti ha concluso la sua benedizione. Tra i fiori arrivati per omaggiare il giocatore anche quello del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.



Giro di campo tra applausi e cori

Il feretro di Piermario Morosini è entrato nello stadio Picchi di Livorno accolto da un applauso delle circa ottomila persone presenti e dall'inno del Livorno Calcio. In campo anche la squadra del Livorno al completo. Tutti i calciatori indossano la maglia numero 25, quella del giocatore scomparso.



Il feretro lascia lo stadio

Il feretro con la salma di Piermario Morosini ha completato il giro di campo del Picchi e ha lasciato lo stadio livornese tra gli applausi e i cori dei circa 7-8 mila tifosi presenti in curva nord e in tribuna. Adesso, lasciata Livorno, la destinazione del feretro è Bergamo dove da domattina è prevista la camera ardente e i funerali giovedì.



Tifosi dell'Atalanta attendono Piermario

La salma di Piermario Morosini sarà attesa nel piazzale della curva dei tifosi atalantini allo stadio di Bergamo. I tifosi poi la accompagneranno fino alla vicina parrocchia di Monterosso, dove sarà allestita la camera ardente. L'arrivo a Bergamo è previsto intorno alle 21.