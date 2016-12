Firenze, spara alla moglie e poi tenta il suicidio: un colpo ferisce anche la figlia 16enne

foto Ansa 23:07 - Sparatoria nel corso di una lite familiare in un'abitazione di Calenzano, nel Fiorentino. Durante una lite un uomo di 54 anni, Mario Bartoli, avrebbe preso la pistola e sparato alla moglie, 50 anni, rivolgendo quindi l'arma contro di sé tentando di suicidarsi. La figlia, sedicenne, è stata raggiunta da un proiettile vagante, ma non è grave. La donna è morta dopo alcune ore in ospedale. Lui è in gravi condizioni. - Sparatoria nel corso di una lite familiare in un'abitazione di Calenzano, nel Fiorentino. Durante una lite un uomo di 54 anni, Mario Bartoli, avrebbe preso la pistola e sparato alla moglie, 50 anni, rivolgendo quindi l'arma contro di sé tentando di suicidarsi. La figlia, sedicenne, è stata raggiunta da un proiettile vagante, ma non è grave. La donna è morta dopo alcune ore in ospedale. Lui è in gravi condizioni.

La lite tra i due coniugi, secondo quanto emerso, potrebbe essere scoppiata per motivi sentimentali. A dare l'allarme, sarebbe stata una ragazza maggiorenne, parente della famiglia, che si trovava nell'abitazione al momento della sparatoria.



Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo ha impugnato una Beretta calibro 9, regolarmente denunciata e legalmente detenuta, ha esploso due colpi contro la moglie colpendola all'addome e alla testa, prima di rivolgere l'arma contro se stesso, sparandosi alla tempia. Il proiettile ha attraversato la testa ed è fuoriuscito, ferendo di rimbalzo e di striscio la figlia 16enne.



Marito e moglie sono stai operati. Lei è morta per le gravi ferite e i parenti hanno dato il consenso all'espianto degli organi. Il marito è invece in prognosi riservata. La figlia è stata medicata e dimessa con una prognosi di 10 giorni. La coppia ha anche altre due figlie, di 7 e 19 anni.