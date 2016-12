foto Ansa

- Un incendio è divampato a Castiglion Fiorentino (Arezzo) all'interno della struttura sanitaria per disabili "Podere modello". Sei gli intossicati: 4 ospiti e 2 operatori. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute sei ambulanze del 118, i vigili del fuoco, polizia e carabinieri. All'origine del rogo ci sarebbe un materasso che, per cause ancora in via di accertamento, ha preso fuoco.