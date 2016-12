foto Ansa 17:06 - E' morta Miriam Mafai, nota giornalista e scrittrice nata a Firenze nel 1926. Il 2 febbraio aveva compiuto 86 anni. La Mafai era stata tra i fondatori della "Repubblica" nel 1976, ma aveva intrapreso la sua carriera giornalistica scrivendo sull' "Unità". Ha svolto un'intensa attività di inviata speciale e giornalista politica. Scrisse molti libri, tra cui il noto "Botteghe oscure addio". E' anche stata parlamentare, eletta come esponente del Pds. - E' morta Miriam Mafai, nota giornalista e scrittrice nata a Firenze nel 1926. Il 2 febbraio aveva compiuto 86 anni. La Mafai era stata tra i fondatori della "Repubblica" nel 1976, ma aveva intrapreso la sua carriera giornalistica scrivendo sull' "Unità". Ha svolto un'intensa attività di inviata speciale e giornalista politica. Scrisse molti libri, tra cui il noto "Botteghe oscure addio". E' anche stata parlamentare, eletta come esponente del Pds.

Figlia di una coppia di noti artisti italiani del XX secolo, Mario Mafai e Antonietta Raphael, Miriam Mafai è stata una grande firma del giornalismo. La sua carriera è iniziata alla fine degli anni '50, come corrispondente a Parigi per la rivista Vie Nuove. Tornata in Italia ha iniziato a scrivere per l'Unità e altri importanti quotidiani italiani. Ha contribuito alla nascita de la Repubblica nel 1976, di cui ne è diventata editorialista. E' stata direttore del settimanale Noi donne.



Intensa anche l'attività saggistica: osservatrice sensibile della società italiana e dei suoi cambiamenti (Diario italiano 1976-2006 edito da Laterza nel 2008), ma anche analista puntuale del comunismo in Italia (Dimenticare Berlinguer. La Sinistra italiana e la tradizione comunista, 1996 e Botteghe oscure, addio, 1997). Con quest'ultima opera ha vinto il Premio Cimitile, nel 1996, mentre nel 2005 ha vinto il Premio Montanelli, per la sua attività votata allo sviluppo della cultura italiana del '900, con particolare attenzione al mondo femminile.