- Grazie alle condizioni favorevoli del meteo, proseguono le attività legate alla fase di "caretaking" per recuperare i materiali e gli oggetti usciti dalla nave Costa Concordia, naufragata al Giglio il 13 gennaio. Lo rende noto la struttura del Commissario delegato per l'emergenza per il naufragio. I rilevamenti sulla nave inoltre non hanno segnalato al momento anomalie né movimenti dello scafo.