00:27

- Un 70enne di Certaldo, Giotto Vanni, è stato ucciso da un furgone in movimento senza conducente. Improvvisamente il mezzo si è mosso all'indietro travolgendo l'anziano che era in compagnia di un'altra persona riuscita a schivarlo. Il proprietario del camioncino si è accorto troppo tardi quello che stava accadendo e non ha potuto fare niente per arrestarne la corsa.