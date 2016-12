foto Ansa

00:02

- Una donna è ricoverata in ospedale in condizioni serie anche se non in pericolo di vita per essere stata colpita da una scarica elettrica nell'appoggiarsi alla ringhiera del suo terrazzo. E' successo ad una 47enne di Pisa. Da una prima ricostruzione è emerso che sulla terrazza era posizionato un cavo dell'illuminazione pubblica cittadina. Come e perché quel cavo fosse scoperto sarà chiarito da un'eventuale inchiesta.