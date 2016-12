foto Dal Web

- I figli di Roberta Ragusa, la donna di 45 anni scomparsa da Pisa il 13 gennaio, sono in Procura per rispondere alle domande del magistrato. Con i figli, di 15 e 10 anni, c'è anche il padre Antonio Logli, accompagnato dall'avvocato di famiglia, Roberto Cavani. Il marito della donna è l'unico indagato nell'inchiesta aperta dalla Procura con l'accusa di omicidio volontario. Logli sarebbe in Procura solo per accompagnare i figli.